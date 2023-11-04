السيسي يبلغ مدير برنامج الأغذية العالمي بتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 4 نوفمبر، قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لـ برنامج الأغذية العالمي، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، وقال في بيان صحفي، إن “اللقاء تناول علاقات التعاون المتميزة والممتدة بين مصر والبرنامج، وتأكيد الحرص المتبادل على تعزيز هذه العلاقات، لاسيما في ضوء اعتماد الخطة القُطرية الجديدة بين مصر والبرنامج للفترة من 2023 إلى 2028”.

كما أكد الرئيس السيسي الأهمية التي توليها مصر لموضوعات الأمن الغذائي والتغذية على المستوى الوطني، وبالأخص فيما يتعلق ببرنامج التغذية المدرسية، ومشروعي حياة كريمة وتكافل وكرامة، اللذين يسهمان في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير الريف المصري وتأمين سُبُل العيش لملايين المصريين، وأعربت المديرة التنفيذية من جانبها عن متابعتها وتقديرها للمشروعات المذكورة التي تعد نماذج ناجحة للاستفادة بها في الدول الأخرى.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول الملفات الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث وجهت المديرة التنفيذية الشكر لمصر على الدور المحوري الذي تقوم به لتقديم الدعم لأهالي القطاع، سواء من خلال الدعم المصري المباشر، أو عن طريق تنسيق المساعدات المقدمة من الأطراف الدولية، بما فيها برنامج الأغذية العالمي، والمنظمات الأممية الأخرى ذات الصلة.

إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات

واستعرض الرئيس السيسي الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر على مدار الساعة لضمان إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات، بما يلبي الاحتياجات الحقيقية لأهالي القطاع، مع استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكداً كذلك ضرورة إحياء المسار السياسي، استناداً إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.