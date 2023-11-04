سامح شكري: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين.. ويجب إحياء مسار السلام وفق حل الدولتين

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه يجب توقف الحرب على غزة بشكل فوري دون قيد أو شرط، وضرورة إحياء مسار السلام وفق حل الدولتين.

وقال سامح شكري، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي مع نظيريه الأردني والأمريكي، في عمان: "يجب ضمان استمرار وصول المساعدات الكافية للأشقاء في غزة".

وأكمل سامح شكري:" نشهد تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق في غزة، ونطالب بتحقيق دولي في الانتهاكات بقطاع غزة".

وتابع سامح شكري: "لن نقبل بالتبرير الإسرائيلي بالدفاع عن النفس مقابل ما تفعله في غزة".

ولفت سامح شكري، إلى أن: "مصر معنية بمعالجة الأزمة الحالية من جذورها، ونحذر من اتساع الصراع بالشكل الذي يهدد استقرار المنطقة".