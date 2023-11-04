القوة العاملة بالبرلمان: عجز بالمدارس وصل لـ 384 ألف معلم

أكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك عجز في عدد المعلمين بالمدارس، موضحًا أنه في عام 2019-2020، كان هناك عجز وصل لـ 324 ألف معلم.



وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن عدد المعلمين في التاريخ السالف ذكره كان مليون و18 ألف معلم، ولكن اليوم هناك انخفاض في عدد المعلمين وصل عددهم لـ 958 ألف معلم، أي أن العجز ارتفع.



ولفت إلى أن العجز الآن في عدد المعلمين بالمدارس وصل لـ 384 ألف، وأن هذا يتطلب تعيين عدد من المعلين، وأن الوزارة استبعدت 14 ألف من أصل 28 تم اختيارهم.



وأشار إلى أن عدد الطلاب التي تدخل الدارس كل عام يصل لـ 500 ألف طالب، وأن هذا يقابله نقص في عدد المعلمين بـ 20 لـ 25 ألف معلم في العام.



وأوضح أن هناك زيادة في عدد الطلاب مع نقص في عدد المدرسين، وأن الدولة قررت تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات.

