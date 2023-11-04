إعلامية توجه رسالة مهمة إلى وزير التعليم بشأن مسابقة 30 ألف معلم

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن الجميع ينتظرون قرار وزارة التربية والتعليم، بشأن سبب استبعاد 14 ألف معلم من مسابقة 30 ألف معلم، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن مشكلة استبعاد الـ 14 ألف معلم، مستمرة حتى الآن، والوزارة لم تصدر أي بيانات أو مستجدات تريح المستبعدين.



ولفتت إلى أن هناك أمر غريب يثير اندهاش الجميع، وهو أن هناك خبير تربوي، قال إن حمل المرأة يؤثر على العملية التعليمية، وأن إجازة الوضع التي تكون 4 أشهر، تؤثر على التعليم بالمدرسة.

وأشارت إلى أن الجميع يعلم أن هناك عجز في عدد المدرسين في المدارس، وأن التعاقد مع الـ 30 ألف معلم، لن يكون لفترة قصيرة، ولكن التعيين دائم، ولذلك من الممكن أن يتم تأجيل التعيين؛ لحين الوضع.

وطالبت نيفين منصور، من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بالرد استفسارات الـ 14 ألف معلم، قائلة: "وزن المعلم ليس مقياسا لمهارته، فالتعليم بالمهارة، وليس بالوزن، وأن استبعاد الحامل من المسابقة؛ أمر يثير اندهاش الجميع".