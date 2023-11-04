أطباء بلا حدود تندد باستهداف إسرائيل لسيارة إسعاف أمام مستشفى الشفاء

أدانت منظمة أطباء بلا حدود الغارة الإسرائيلية على سيارة إسعاف بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة يوم الجمعة، واصفة إياها بأنها "مستوى متدني جديد في تيار لا نهاية له من العنف غير المعقول".

قالت المنظمة الدولية، وفقا لما نشرته إن الهجوم المميت الذي وقع خارج بوابة مستشفى الشفاء وأصاب سيارة إسعاف أمس هو أمر مروع.

قالت المنظمة الإنسانية إن هذا هجوم وقع خارج المستشفى الرئيسي والأكثر ازدحاما في غزة، حيث يعمل موظفونا يوميا لتقديم الرعاية الطبية المنقذة للحياة.

وأضافت أن "الضربات المتكررة على المستشفيات وسيارات الإسعاف والمناطق المكتظة بالسكان ومخيمات اللاجئين أمر مشين".

وكررت المنظمة الدولية دعوتها مرارا وتكرارا إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار، لحماية مرافق الرعاية الصحية، وكذلك الأطباء والمرضى والأشخاص الذين يحتمون هناك.

ووثقت المنظمة شهادتها علي القصف الإسرائيلي الهمجي علي المستشفي قائلة: كنا نقف داخل بوابة المستشفى عندما أصيبت سيارة الإسعاف مباشرة أمامنا. كانت هناك جثث دامية في كل مكان.

وأكدت مقتل العديد من المدنيين والمصابين على الفور، بينما قاموا بنقل آخرين إلى غرفة العمليات لتلقي الرعاية الطارئة.