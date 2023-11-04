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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ميونيخ يتقدم على بروسيا دورتموند في قمة الدورى الألماني

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ

تجدد الصدام بين فريقي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، في المباراة الجارية الأن على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل دورتموند والتى تشهد تقدم الفريق ابفاري بهدفين دون رد أحرزهما دايوت أوباميكانو في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء، وهاري كين في الدقيقة التاسعة، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم للموسم الحالي 2023-2024.

 

ودخل الفريق البفاري المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة، حققها الفريق خلال 9 مباريات منذ بدء منافسات «البوندسليجا».

بينما يأتي فريق بروسيا دورتموند في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني، حيث لم يتمكن الفريق إلا من جمع 21 نقطة من أصل 27 متاحة.

تشكيل بوروسيا دورتموند الرسمي أمام بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: وولف- شلوتيربيك- هوميلز- ريرسون.

خط الوسط: سابيتزير- صالح أوزكان- مالين- براندت- ماركو رويس.

خط الهجوم: فولكروج.

تشكيل بايرن ميونخ الرسمي لمباراة بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: مزراوي- أوباميكانو- كيم مين جاي- ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: جوريتسكا- لايمير- كومان- موسيالا- ساني.

خط الهجوم: هاري كين.

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