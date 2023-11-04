عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

أمراض المخ
أمراض المخ

أعلنت ابنة الفنان شريف حلمي عن إجراء والدها عملية طارئة ودقيقة في المخ مؤخرا.

 

و تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع خبر تعرض الفنان شريف حلمي لوعكة صحية ودخوله المستشفى والخضوع لجراحة طبية طارئة

شريف حلمى
شريف حلمى

وقالت هايدي ابنة الفنان شريف حلمي عبر صفحتها على فيسبوك إن والدها تعرض لمشكلة خطيرة في المخ ولم تذكر تفاصيل الحالة وطلبت من الجمهور الدعاء له

وشارك الفنان شريف حلمي في عدد كبير  من الاعمال الفنية سواء في الدراما أو السينما كان آخرها مسلسل الأصلي و تياترو

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم أهم الأعراض التي تساعد في اكتشاف الإصابة بأمراض المخ المختلفة بعد خضوع الفنان شريف حلمى لعملية جراحية بسببها

لسبب غير متوقع .. فشل تحديد مرض فاتن الحلو وحالتها الحرجة|تفاصيل مثيرة

نوع تسالي لذيذ.. يخفض السكر وينقص الوزن

ما هي أعراض مرض المخ 

يتحكم دماغك في جميع وظائف الجسم وإذا أصيب دماغك بإصابة أو مرض، فيمكن أن تتأثر أي من هذه الوظائف اعتمادًا على نوع الحالة وموقعها وشدتها.

قد تواجه أعراضًا عامة عند الإصابة بأمراض المخ ، مثل:

حمى .
الصداع .
الغثيان والقيء .
النوبات.
فقدان الوعي.


قد تظهر أمراض المخ والدماغ أيضًا كتغيرات في:

توازن.
سلوك.
عمليه التنفس.
تنسيق.
ركز.
ذاكرة.
مزاج.
حركة.
شخصية.
الأحاسيس الجسدية.
خطاب.
قوة.
البلع.
رؤية.

شريف حلمى ابنة الفنان شريف حلمى الفنان شريف حلمي أمراض المخ نوبات فقدان الوعي فنان شهير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

موضوعات متعلقة

بعد خضوع شريف حلمي لجراحة طارئة.. أسباب الإصابة بأمراض المخ الخطيرة

احترس.. هذه أسباب الإصابة بحصوات الكلى

احترس.. هذه الأدوية تهددك بالإصابة بحصوات الكلى

يحمى من السرطان.. نوع أعشاب غير متوقع يصلح مشاكل المخ والذاكرة

نجاح مهني.. برج الجدي وحظك اليوم السبت 4 نوفمبر 2023

برج السرطان وحظك اليوم السبت 4 نوفمبر 2023| فرصة للتألق

برج الأسد وحظك اليوم السبت 4 نوفمبر 2023|قمة الجاذبية

برج الدلو وحظك اليوم السبت 4 نوفمبر 2023| تفوق في هذه الأمور

ترشيحاتنا

سعر الذهب عيار 14 اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

تقدير عالمي لدور مصر في تخفيف الآلام عن أهالي غزة

الصحة الفلسطينية تحذر: الجرحى يلفظون أنفاسهم الأخيرة

بايدن يعلن إحراز تقدم بشأن التوصل إلى هدنة إنسانية بين إسرائيل والمقاومة

حياة كريمة: الأسر المصرية البسيطة التي كانت تتلقى المساعدة تطالبنا بتوجيهها لغزة

بسبب مجازر الاحتلال .. نائب بريطاني سابق يطالب المسئولين بأكبر حزبين في لندن بترك مناصبهم | فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

صفعات متتالية .. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ