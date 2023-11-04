فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

أعلنت ابنة الفنان شريف حلمي عن إجراء والدها عملية طارئة ودقيقة في المخ مؤخرا.

و تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع خبر تعرض الفنان شريف حلمي لوعكة صحية ودخوله المستشفى والخضوع لجراحة طبية طارئة

شريف حلمى

وقالت هايدي ابنة الفنان شريف حلمي عبر صفحتها على فيسبوك إن والدها تعرض لمشكلة خطيرة في المخ ولم تذكر تفاصيل الحالة وطلبت من الجمهور الدعاء له

وشارك الفنان شريف حلمي في عدد كبير من الاعمال الفنية سواء في الدراما أو السينما كان آخرها مسلسل الأصلي و تياترو

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم أهم الأعراض التي تساعد في اكتشاف الإصابة بأمراض المخ المختلفة بعد خضوع الفنان شريف حلمى لعملية جراحية بسببها

ما هي أعراض مرض المخ

يتحكم دماغك في جميع وظائف الجسم وإذا أصيب دماغك بإصابة أو مرض، فيمكن أن تتأثر أي من هذه الوظائف اعتمادًا على نوع الحالة وموقعها وشدتها.

قد تواجه أعراضًا عامة عند الإصابة بأمراض المخ ، مثل:

حمى .

الصداع .

الغثيان والقيء .

النوبات.

فقدان الوعي.



قد تظهر أمراض المخ والدماغ أيضًا كتغيرات في:

توازن.

سلوك.

عمليه التنفس.

تنسيق.

ركز.

ذاكرة.

مزاج.

حركة.

شخصية.

الأحاسيس الجسدية.

خطاب.

قوة.

البلع.

رؤية.