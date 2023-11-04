ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب

قفز النادي الأهلي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 9 نقاط؛ بعد فوزه على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة أمام كل من فرق، سيراميكا كليوباترا، والجونة وبلدية المحلة.
ترتيب فرق الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبلدية المحلة
1- بيراميدز 13 نقطة.
2- مودرن فيوتشر 12 نقطة.
3- زد اف سي 12 نقطة.
4- الاتحاد 11 نقطة.
5- الأهلي 9 نقاط.
6- المصري 9 نقاط.
7- الزمالك 8 نقاط.
8- الجونة 8 نقاط.
9- بلدية المحلة 8 نقاط.
10- سموحة 8 نقاط.
11- سيراميكا 11 نقطة.
12- إنبي 7 نقاط.
13- طلائع الجيش 7 نقاط.
14- الإسماعيلي 4 نقاط.
15- فاركو 4 نقاط.
16- الداخلية 4 نقاط.
17- المقاولون نقطتين.
18- البنك الأهلي بلا نقاط.