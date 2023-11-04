ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب

قفز النادي الأهلي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 9 نقاط؛ بعد فوزه على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة أمام كل من فرق، سيراميكا كليوباترا، والجونة وبلدية المحلة.

ترتيب فرق الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبلدية المحلة

1- بيراميدز 13 نقطة.

2- مودرن فيوتشر 12 نقطة.

3- زد اف سي 12 نقطة.

4- الاتحاد 11 نقطة.

5- الأهلي 9 نقاط.

6- المصري 9 نقاط.

7- الزمالك 8 نقاط.

8- الجونة 8 نقاط.

9- بلدية المحلة 8 نقاط.

10- سموحة 8 نقاط.

11- سيراميكا 11 نقطة.

12- إنبي 7 نقاط.

13- طلائع الجيش 7 نقاط.

14- الإسماعيلي 4 نقاط.

15- فاركو 4 نقاط.

16- الداخلية 4 نقاط.

17- المقاولون نقطتين.

18- البنك الأهلي بلا نقاط.