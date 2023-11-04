صحفية فلسطينية: أملنا دائما كبير في القيادة المصرية.. وغزة تشهد انتهاكات جسيمة

قالت الدكتورة أمل طومان، الكاتبة والصحفية، إن آمال الشعب الفلسطيني دائما معلقة على مصر والشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن تمد مصر يد العون للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتة إلى أن المأساة هناك كبيرة للغاية، وهذه الحرب لم يشهدها الشعب الفلسطيني من قبل، وكل شيء مستهدف من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت "طومان"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن عدد الصحفيين الذين استشهدوا حتى الآن 46 صحفيا، والعدد يزيد كل دقيقة ولحظة، والأسر تنزح إلى جنوب قطاع غزة في ظروف صعبة.

وأشارت إلى أن الوضع مأساوي وخطير ولا يوصف، ونشهد جرائم وفظائع ورعبا حقيقيا في قطاع غزة، وما ينشر ويذاع في قنوات الإعلام، هو جزء صغير مما يحدث في القطاع.