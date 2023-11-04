إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة أجرة ببني سويف

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بطريق الفيوم القديم أمام شركة الكهرباء في مدينة بني سويف، وتم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير وقع مساء اليوم السبت، بطريق الفيوم القديم أمام شركة الكهرباء بمدينة بني سويف، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بمحافظة بني سويف برئاسة الدكتور احمد صادق، مدير الفرع بسيارتين إلى موقع البلاغ نقلت ثلاث مصابين من موقع الحادث إلى مستشفى بني سويف التخصصي، بينما رفض المصاب الرابع النقل إلى المستشفى، وتم أخذ اقرار منه بهذا الخصوص.

المصابين الذين نقلوا إلى مستشفى بني سويف التخصصي هم: عزام حسين عزام (46 عامًا)، سائق بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أحمد فهيم أحمد (21 عامًا)، ومحمد إبراهيم رجب (39 عامًا)، وهم يعانون من إصابات متنوعة تتضمن اشتباه في كسور وجروح.

تم تقديم الإسعافات الأولية لهم تحت إشراف الفريق الطبي في المستشفى، وجرى إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.