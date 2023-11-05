سارة نتنياهو وحرب غزة.. قصة خيانة جعلتها الأقوى نفوذا وسيطرة في إسرائيل

بدأ اسم "سارة شموئيل أرتزي" المعروفة بالمرأة الأقوى نفوذا داخل إسرائيل خلال العقدين الأخيرين، اسمها يتردد لأول مرة عندما كان زوجها وهو "نتنياهو" مرشحاً لقيادة حزب الليكود، الذي اعترف أمام الجميع بأنه خان زوجته.

وبالرغم من أن سارة نتنياهو كانت تعمل كإخصائية نفسية تربوية، لكن اسمها يرتبط بعدد من القضايا المتعلقة باستغلال المال العام، تلقي الهدايا، وانتهاك حقوق العمال، ومثلت للتحقيق في العديد منها.





وتعرضت زوجة رئيس الوزراء لانتقادات بسبب انشغالها بأمور سياسية منذ اندلاع حرب غزة، وسعت إلى منع دخول رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني جانتس إلى الحكومة، خوفًا من أن يُنسب إليه الفضل.



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