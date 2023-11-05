عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أين ذهبوا؟.. حتحوت يكشف كواليس خروج ثلاثي الزمالك من معسكر مباراة زد

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس خروج ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري من المعسكر بدون إذن، قبل مواجهة زد بالدوري المصري.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مباراة زد في الدوري، شهد أزمة كبيرة بخروج ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري من المعسكر بدون إذن، حيث تفاجأ المدير الإداري للزمالك أثناء متابعته لتواجد اللاعبين في الغرف وتسكينهم فوجئ بعدم وجود الثلاثي، وتأكد بخروجهم من فندق المعسكر.

وأوضح حتحوت، أن المدير الإداري بالفريق قام بدوره، حيث أبلغ عبد الواحد السيد مدير الكرة بما حدث من الثلاثي، فما كان من عبد الواحد السيد إلا أن قام بالبحث عنهم وتأكد بتوجههم إلى أحد الأماكن للسهر بها، ليقوم عبد الواحد السيد باستدعاء أمن الفندق وقام بمراجعة كاميرات المراقبة وتأكد من مغادرة الثلاثي للمعسكر، وبعد منتصف الليل عاد الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري إليه بعد مكالمة مع مدير الكرة، ولم يعد أحمد فتوح واستمر خارج المعسكر.

وأكد حتحوت، إن عبد الواحد السيد، قرر بالاتفاق مع جهاز الزمالك استبعاد الثلاثي من القائمة التي شاركت في مباراة أمس أمام زد مع توقيع عقوبات عليهم وإبلاغ أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالمسألة ورفع مذكرة إلى حسين لبيب رئيس النادي من أجل بت مجلس الإدارة وإدارة الكرة في الأمر.

وواصل ، أن محمود عبد الرازق شيكابالا تحدث هاتفيا مع فتوح، واستفسر منه عن أسباب خروجه من المعسكر ، ورد فتوح كان مثير للدهشة والإستغراب وقال نصا "  (أنا في مشوار في حاجة ولما هاخلص هاجي)، ليقوم قائد الأبيض بإبلاغ اللاعب بعدم العودة إلى المعسكر من جديد وأنه خارج الحسابات، كما طالب عبد الواحد السيد بتوقيع أقصى عقوبة على الثلاثي وتغريمهم ماليا وخصم من عقودهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه فعل ذلك.

https://www.youtube.com/watch?v=2ZKCBtWdBGY

الاعلامى حتحوت الزمالك مباراه زد معكسر الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

كسر حاجز 1400 جنيه.. تطور جديد في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

قرار عاجل بشأن مرتضى منصور في قضية سب وقذف محمود الخطيب

ترشيحاتنا

خطوات استخراج جواز سفر لأولادك في أسرع وقت

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 5-11-2023

ربط حساب واتساب WhatsApp بالإيميل.. اعرف الطريقة

رحاب الفخراني: تجهيز 1000 طن مواد غذائية مساعدات لأهالي غزة

اعتداءات جديدة في غزة.. 51 شهيدا إثر قصف إسرائيلي لمخيم المغازي

أفضل صيغ الحمد في القرآن.. تتسارع الملائكة لكتابتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

صفعات متتالية .. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ