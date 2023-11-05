أين ذهبوا؟.. حتحوت يكشف كواليس خروج ثلاثي الزمالك من معسكر مباراة زد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس خروج ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري من المعسكر بدون إذن، قبل مواجهة زد بالدوري المصري.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مباراة زد في الدوري، شهد أزمة كبيرة بخروج ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري من المعسكر بدون إذن، حيث تفاجأ المدير الإداري للزمالك أثناء متابعته لتواجد اللاعبين في الغرف وتسكينهم فوجئ بعدم وجود الثلاثي، وتأكد بخروجهم من فندق المعسكر.

وأوضح حتحوت، أن المدير الإداري بالفريق قام بدوره، حيث أبلغ عبد الواحد السيد مدير الكرة بما حدث من الثلاثي، فما كان من عبد الواحد السيد إلا أن قام بالبحث عنهم وتأكد بتوجههم إلى أحد الأماكن للسهر بها، ليقوم عبد الواحد السيد باستدعاء أمن الفندق وقام بمراجعة كاميرات المراقبة وتأكد من مغادرة الثلاثي للمعسكر، وبعد منتصف الليل عاد الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري إليه بعد مكالمة مع مدير الكرة، ولم يعد أحمد فتوح واستمر خارج المعسكر.

وأكد حتحوت، إن عبد الواحد السيد، قرر بالاتفاق مع جهاز الزمالك استبعاد الثلاثي من القائمة التي شاركت في مباراة أمس أمام زد مع توقيع عقوبات عليهم وإبلاغ أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالمسألة ورفع مذكرة إلى حسين لبيب رئيس النادي من أجل بت مجلس الإدارة وإدارة الكرة في الأمر.

وواصل ، أن محمود عبد الرازق شيكابالا تحدث هاتفيا مع فتوح، واستفسر منه عن أسباب خروجه من المعسكر ، ورد فتوح كان مثير للدهشة والإستغراب وقال نصا " (أنا في مشوار في حاجة ولما هاخلص هاجي)، ليقوم قائد الأبيض بإبلاغ اللاعب بعدم العودة إلى المعسكر من جديد وأنه خارج الحسابات، كما طالب عبد الواحد السيد بتوقيع أقصى عقوبة على الثلاثي وتغريمهم ماليا وخصم من عقودهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه فعل ذلك.

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