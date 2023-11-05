إعادة تصور.. معرض لعلياء الجريدى تغوص من خلاله فى عالم الأساطير|شاهد لوحاته

تحتفل الفنانة التشكيلية علياء الجريدى، بافتتاح معرضها الشخصى الجديد "إعادة تصور"، وذلك اليوم، الأحد، فى تمام الساعة السابعة مساءً بجاليرى مصر بحي الزمالك، وبحضور كوكبة من الفنانين.

حول فلسفة العرض، قالت الفنانة علياء الجريدى: “إعادة قراءة الأساطير والروايات الخيالية أو ما نسميها خيال، فحين تمعن فيها وتراجع التواريخ تجد أن لها أصلا من الحقيقة لبس مع الأيام ثوب الخرافة فضلت الحقيقة وظهرت حقيقة مختلقة، الشغف بهذا العالم جذبني بكل صدق وجدية كبيرة لمحاولات الوقوف على أسراره وفهم النفس البشرية وخيالها منذ بدء الخلق”.