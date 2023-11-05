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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف على قائمة الأكثر مبيعًا في "القومي للترجمة".. فرقة العمال المصرية يتصدر

صدى البلد

أعلن المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى، عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تصدرت القائمة الطبعة العربية من كتاب "فرقة العمال المصرية: العرق والفضاء والمكان في الحرب العالمية الأولى"، تأليف كايل جون أندرسون ومن ترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح علي.

وجاء في المركز الثاني الطبعة العربية من كتاب "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية "بجزئيه من تأليف أندرو ديكسون وايت ومن ترجمة جلال مظهر، وفي المركز الثالث تأتي الطبعة العربية من "الاستشراق هيمنة مستمرة: المؤرخون الأنجلو- أمريكيون ومصر الحديثة" من تأليف بيتر جران ومن ترجمة سحر توفيق

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‎وجاءت القائمة بعد ذلك بالترتيب التالي: "القصة العظيمة للرياضيات"، "الزواج والحداثة"، "معجم المصطلحات السياسية والاجتماعية (روسي-عربي)، "دون كيخوتا دي لامانشا"، "أوديب ملكًا"، "القياس في علم النفس الإيجابي"، "هيكابي"، "إليكترا: يوربيدس"، "دراسات عن المماليك في مصر"، "الحق في الكسل"، "علم النفس الاجتماعي :الأسس"، "مصالح مقدسة"، "تقنيات الفيلم التسجيلي"، "مقدمة في التصوف المسيحي"، "حرب الثورة الأمريكية: نبذة تاريخية"، "الإمبراطورية المصرية في عهد إسماعيل"، "كتابة سيناريو الأفلام  القصيرة"، "تقسير سفر التسابيح" و"مختارات من ديوان شمس الدين تبريزي"بجزئيه.

القومي للترجمة الاستشراق هيمنة مستمرة الحرب العالمية الأولى الدكتورة كرمة سامي المركز القومي للترجمة

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