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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة صلاح.. نجوم ليفربول يتدربون على أنغام ويجز وشاكوش|فيديو

صدى البلد

نشر الحساب الرسمى لنادى ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من مقر أكسا للتدريبات النجم محمد صلاح وباقى زملائه من الفريق .

وظهر اللاعبون في التدريب وهم يتدربون على أنغام أغانى حسن شاكوش وويجز.

 

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 8 أهداف، بفارق هدفين عن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يأتي في الصدارة في المركز الأول برصيد 11 هدفًا.


 

تشكيل ليفربول أمام بورنموث بدور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية

حارس المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوانساه، جويل ماتيب، تسيميكاس.

خط الوسط: هارفي إليوت، إندو، كورتيس جونز، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو.

وحصل ليفربول على بطاقة التأهل إلى تلك المرحلة من البطولة على حساب ليستر سيتي، بالفوز بثلاثة أهداف لهدف، في دور الـ32، فيحين أن بورنموث تأهل إلى دور الـ16 عقب فوزه ضد ستوك سيتي بثنائية نظيفة.

ليفربول محمد صلاح حسن شاكوش ويجز الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند بورنموث كأس رابطة الأندية الإنجليزية

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