عامل خردة خطف فتاة الجيزة المعاقة وعاشرها والمحكمة تصدر عقوبة رادعة.. تفاصيل

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في التجمع الخامس ، بمعاقبة عامل خردة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة بتهمة خطف ومعاشرة فتاة معاقة في الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي كساب و أحمد رضوان أبازيد وأمانة سر محمد طه.

أحالت نيابة جنوب الجيزة عامل خردة بتهمة خطف فتاة معاقة ومعاشرتها جنسيا في الجيزة الي محكمة الجنايات

تبين من خلال الاوراق أن المتهم "محمد .خ" ،عامل خردة وكشفت التحقيقات قيام المتهم بخطف المجني عليه "دعاء .م" بطريق التحايل بأن استدرجها لمسكنه مستغلا وهنها وآفتها العقلية مقصيا لها عن ذويها ومن له حق رقابتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أنه قد اقترنت الجناية بجناية أخري لأنه في ذات الزمان والمكان واقع المجني عليها بغير رضائها مستغلا ضعف حيلتها وأفتها العقلية وما إن ظفر بها حتى كبلها معاشرا لها معاشرة الأزواج كرها عنها .



وبناءا عليه يكون المتهم قد أرتكب الجناية المؤثمة بالمادة 290/1،3،4 من قانون العقوبات والمادتين رقمي 2/1 ،58 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.

فتاة الجيزة



شهد محسن م.عامل بأنه نما إلي علمه بحمل المجني عليها والتي أقرت له بخطف المتهم لها وذلك باستدراجها لمسكنه لإبعادها عن ذويها مستغل أفتها العقلية وما إن تمكن منها حتى عاشرها معاشرة الأزواج



وشهد معاون مباحث مركز شرطة الجيزة أن تحرياته توصلت إلي صحة قيام المتهم بخطف المجني عليها بالتحايل مستغلا أفتها العقلية وذلك بأن استدرجها باستدراجها لمسكنه لإبعادها عن ذويها مستغل أفتها العقلية وما ان ظفر بها حتى قام بحسر عنها ملابسها عنوة وتوثيقها ومعاشرتها معاشرة الأزواجشش