معظمهم من الأطفال والنساء.. 51 شهيدا في قصف الاحتلال لمخيم المغازي

استشهد 51 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء بينما العشرات الآخرون بجروح في الهجمات الإسرائيلية على مخيم المغازي للاجئين، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بغزة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن 51 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، استشهدوا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي لمخيم المغازي في غزة مساء السبت.



ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على طلبات للتعليق للصحف.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، أشرف القدرة، إن عددا كبيرا من الأشخاص استشهدوا دون إعطاء رقم محدد، مضيفا أن عشرات الأشخاص الذين يعانون من إصابات خطيرة كانوا يرقدون على الأرض في جناح الطوارئ بالمستشفى.

تقع بلدة المغازي في محافظة دير البلح وسط قطاع غزة.