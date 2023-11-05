أستاذ صحة عامة: تقديم خدمات الطب النفسي بمبادرة 100 يوم صحة خطوة جيدة|فيديو

أكد الدكتور شريف حتة أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، أن مبادرة 100 يوم صحة تقدم خدمات الطب النفسي، يعد إنجاز رائع، مؤكداً أن الطب النفسي لا يقل أهمية عن باقي تخصصات الطب.



خدمات الطب النفسي.

أستاذ الطب الوقائي:المواطنيين أصبحوا يمروا بحالة من الضغوط النفسية الشديدة

وأضاف شريف حتة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المواطنيين أصبحوا يمروا بحالة من الضغوط النفسية الشديدة، بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة.



وأشار الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، إلى أن الضغط النفسي قد يتسبب في ظهور أعراض جسمانية على الأشخاص، وتسمى أعراض "النفس جسمية" ، وهي أعراض تبدو في ظاهرها عضوية، و لكنها نفسية، لافتاً إلى أنه يجب التواصل في إستشارة الطبيب النفسي.

