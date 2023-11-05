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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يسقط مسيرات معادية في سماء لبنان

حزب الله يسقط مسيرات
حزب الله يسقط مسيرات معادية

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، بأن الدفاعات الجوية في المقاومة اللبنانية "حزب الله" تمكنت قرابة الحادية عشرة و35 دقيقة من صباح اليوم، الأحد، من إسقاط مسيرة معادية بصاروخ أرض - جو.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، سقطت أجزاء كبيرة منها فوق أحياء في بلدتي زبدين وحاروف، عندما كانت تحلق مع مسيرة أخرى منذ ساعات الصباح فوق أجواء النبطية، وحاروف، وزبدين، وجبشيت، والدوير، والشرقية، وتول. 


وأضافت أنه لوحظ أن المسيرة الثانية، حلقت لبعض دقائق بعد إسقاط الأولى قبل أن تنكفئ من سماء المنطقة.

واعتلى مئات المواطنين سطوح المنازل في البلدات المذكورة لحظة دوي انفجار الصاروخ وسقوط المسيرة، وارتفعت هتافات التكبير.

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