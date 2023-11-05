حزب الله يسقط مسيرات معادية في سماء لبنان

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، بأن الدفاعات الجوية في المقاومة اللبنانية "حزب الله" تمكنت قرابة الحادية عشرة و35 دقيقة من صباح اليوم، الأحد، من إسقاط مسيرة معادية بصاروخ أرض - جو.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، سقطت أجزاء كبيرة منها فوق أحياء في بلدتي زبدين وحاروف، عندما كانت تحلق مع مسيرة أخرى منذ ساعات الصباح فوق أجواء النبطية، وحاروف، وزبدين، وجبشيت، والدوير، والشرقية، وتول.



وأضافت أنه لوحظ أن المسيرة الثانية، حلقت لبعض دقائق بعد إسقاط الأولى قبل أن تنكفئ من سماء المنطقة.

واعتلى مئات المواطنين سطوح المنازل في البلدات المذكورة لحظة دوي انفجار الصاروخ وسقوط المسيرة، وارتفعت هتافات التكبير.