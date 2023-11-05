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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة: إقامة 20 موقف سرفيس جديدا لتسهيل حركة المواطنين

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تفعيل الرقابة الدورية على الأسواق والسلاسل التجارية والمحال والمتابعة المستمرة لانتظام تنفيذ المبادرة التى أطلقتها الدولة المصرية لتخفيض أسعار عدد من السلع الاستراتيجية الأساسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. 

ووجه المحافظ باستمرار الحملات اليومية لرفع حالات الإشغالات والباعة الجائلين من الطرق العامة فى إطار الاستجابات الفورية لشكاوى المواطنين، والقضاء على مصادر الإزعاج والضوضاء ومتابعة تطبيق غلق المحال العامة فى التوقيتات المحددة لها، وكذلك متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر العجوزة والدقى والجيزة والطالبية والعمرانية والهرم و6 أكتوبر والواحات البحرية وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور، وذلك للوقوف على المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة والخدمات المقدمة لمواطنى تلك الدوائر والعمل على بحث الطلبات المقدمة منهم.

وقال راشد إن ملف التعليم شهد طفرة على مستوى المحافظة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه جار إنشاء 35 مدرسة جديدة وتوسعات على مستوى المحافظة لتدخل الخدمة ودعم المنشآت التعليمية بحى بولاق الدكرور بـ18 مدرسة، إلى جانب 3 مدارس أخرى لخدمة منطقة حوض الجزائر بحى الطالبية والمناطق المحيطة بها. 

ونوه إلى توجيهات القيادة السياسية بإجراء الصيانات اللازمة للمدارس، وقد تم تشكيل لجان لتحديد المدارس ذات الخطورة الداهمة لسرعة التدخل والتعامل معها.

وأضاف أنه تبين من المعاينات وجود 92 مدرسة تحتاج إلى صيانة شاملة على مستوى المحافظة، موجهاً باستكمال تنفيذ خطة التطوير والصيانة لهذه المدارس واستكمال أعمال الصيانة بمبانى مدرسة مصطفى كامل الابتدائية بحي بولاق، وتوجيه هيئة الأبنية التعليمية لبحث مدى إمكانية إضافة فصول جديدة بمدرسة صفية زغلول بحى بولاق الدكرور.

كما كشف المحافظ عن قرب الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة الإخلاص بحى الطالبية، مشددا على التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بعزبة البكباشى بحى جنوب الجيزة لما له من أهمية في خدمة قطاع كبير من المواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد الأهمية الكبيرة التي يلقاها القطاع الصحي بالمحافظة، وهو ما انعكس على تنفيذ العديد من المشروعات لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل للمواطنين. 

وأوضح أنه تم تطوير مستشفى أم المصريين ورفع كفاءته، إلى جانب إنشاء مبنى جديد لمستشفى بولاق الدكرور، بالإضافة إلى افتتاح العديد من أقسام الرعاية والعناية المركزة والعمليات والغسيل الكلوي بمستشفيات مركزية وعامة، موجها مدير مديرية الشئون الصحية بالعمل على تشغيل عدد من غرف العمليات بمستشفى أم الأطباء بحى الدقي. 

كما أكد المحافظ الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الحالية والعمل على رفع كفاءة المنتج المحلى لمواجهة مشكلة العملة الصعبة وتوفير فرص عمل، لافتا إلى أن المحافظة حريصة على تنظيم المعارض والفعاليات لعرض منتجات الشباب والحرف اليدوية والتوسع في توفير أسواق لهم. 

وأشار المحافظ إلى ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية فى رصف وتطوير شوارع مدينة الجيزة، حيث تم رصف 600 شارع ومحور رئيسي وحيوي، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 4500 شارع وحارة بتكلفة قاربت 4 مليارات جنيه، وجار استكمال عدد من الطرق الأخرى بالخطط الجارية ،
منوها إلى أنه تم رصف 44 شارعا بنطاق العمرانية الشرقية، وجار إدراج عدد من الشوارع لرصفها بمنطقة العمرانية الغربية خلال الخطة الاستثمارية الحالية.

وذكر أنه تمت إضافة أكثر من 20 موقف سرفيس جديد بنطاق المحافظة عملت على استيعاب الكثافات المرورية بالشوارع والميادين والقضاء بشكل ملحوظ على العديد من المواقف العشوائية وما تسببه من إعاقة للحركة المرورية. 

جاء ذلك بحضور كل من اللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ومحمد نور، السكرتير العام المساعد، والنواب محمد الحسيني وإيهاب منصور وصبورة السيد وابتهاج الطوخى وأمل سلامة ومحمد على عبد الحميد وعمرو القطامي وزكى عباس وعمرو زايد ومحمد عمارة ونادية مبروك وشريف الجابرى، ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات الخدمية ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ومدير شبكات توزيع الكهرباء والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

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