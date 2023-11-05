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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح معرض "فلسطين في الوجدان" بنقابة التشكيليين

صدى البلد

افتتحت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القبانى، معرضًا بعنوان "فلسطين فى الوجدان"، لدعم القضية الفلسطينية، أمس، بالقاعة المستديرة بمقر نقابة التشكيليين بدار الأوبرا.

ومن أبرز المشاركين بالمعرض، الدكتور مصطفى الرزاز، والدكتور أحمد نوار، والفنان محمد حجى، والدكتور مجدى عبد العزيز، ومرفت السويفى، والفنان نبيل وهبة، والدكتور مصطفى الرزاز.

وكانت نقابة التشكيليين قد أصدرت بيانًا صحفيًا، أكدت خلاله التأييد التام لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض التهجير القسري لأهالي فلسطين وقطاع غزة للأراضي المصرية.

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وأوضحت النقابة فى بيانها أن الأراضى المصرية وسيناء خط أحمر لأمن واستقرار مصر، واستمرار الفلسطينيين بأراضيهم ضمانًا لاستمرار القضية الفلسطينية.

وتابعت: نشجب الأعمال الوحشية التى تقوم بها قوات العدوان الإسرائيلى على المدنيين الفلسطينيين وقصف المستشفيات؛ مما يشكل انتهاكًا للحقوق والقانون الدولى.

وأضافت: نحن على استعداد تام للنزول فى مليونيات لدعم وتأييد قرار الرئيس بأن سيناء خط أحمر، كما نعارض بشدة الانتهاكات التى تمارس ضد الفلسطينيين فى محاولة للقضاء على القضية

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