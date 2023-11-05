تسليم 304 رؤوس ماشية ضمن برنامج "فرصة" بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي للقرى الأكثر احتياجا، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها معظم دول العالم، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي التي من شأنها تخفيف العبء عن تلك الفئات ، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة.

قال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، إن المديرية قامت بتسليم 184 رأس أغنام لـ46 مواطناً بقرية إدمو بمركز المنيا، و 120 رأس أغنام لـ 30 أسرة مستفيدة بقرية طرفا بمركز سمالوط، وذلك في إطار برنامج «فرصة»، الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الشريكة من الجمعيات الأهلية ومنها جمعية «الحق والحياة»، لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة.

ومن جانبه، أشار الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا إلى أن المديرية أجرت عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية لرؤوس الماشية، وإنهاء إجراءات ترقيم وتسجيل وتأمين عليها، إضافة إلى صرف 200 كجم علف مجانا لكل مستفيد.