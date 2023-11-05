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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر تحرز ذهبيتين وبرونزية فى بطولة مستر أولمبيا للسومو بأمريكا

ذهبيتين وبرونزية
ذهبيتين وبرونزية فى بطولة مستر أولمبيا بأمريكا للسومو

تحدث مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو، عن ذهبيتين وبرونزية فى بطولة مستر أولمبيا بأمريكا للسومو، قائلا: "اللاعبين مقيمين في الخارج بأمريكا، ولكنه رفضوا اللعب باسم أي بلد غير مصر".

وأضاف “مرزوق علي”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “تن”، أن البطولة تقام كل عام، واللاعبين يواصلون التمرين بشكل متواصل، ويمتلكون تاريخ كبير.

وحصد لاعبو المنتخب الوطني لمصارعة السومو ، في بطولة السومو الأمريكية المفتوحة us Sumo open 2023 والمقامة بـ لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، على العديد من المراكز وبرونزية وذهبية. 

 

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