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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحرازين: على الجميع إدراك أن مصر لم تتأخر لحظة على الشعب الفلسطيني..فيديو

غزة
غزة

قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية ، إن الجهد المصري لمساعدة الفلسطينيين لم يتوقف لحظة ، ومنذ بداية العدوان على غزة، مؤكداً أن مصر كانت حاضرة دائماً في المشهد الفلسطيني من قبل هذا العدوان ، وتعتبر القضية الفلسطينية هي أم القضايا.

 

جهاد الحرازين:هناك مجموعة من المسارات التي قادتها الرئاسة المصرية

وأضاف جهاد الحرازين خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك مجموعة من المسارات التي قادتها الرئاسة المصرية لدعم القضية الفلسطينية ،وذلك من خلال حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بدأ من مسار المساعدات الإنسانية، و المسار السياسي.

 

وأشار جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية إلى، أنه يجب على الجميع إدراك أن مصر لم تتأخر لحظة على الشعب الفلسطيني، في مساندته ومواجهة العدوان.

 

جهاد الحرازين غزة مصر العدوان القضية الفلسطينية

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