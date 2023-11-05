باستثمارات 2 تريليون جنيه.. وزير النقل يستعرض خطة الوزارة فى كافة القطاعات

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن وزارة النقل تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري) خلال الفترة من (2014-2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه.

وأوضح وزير النقل خلال كلمته بالجلسة العامة لمعرض النقل الذكى المقام الان بمركز مصر للمعارض الدولية، ابرز ملامح هذه الخطة :

في مجال الطرق والكباري : إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة وإنشاء عدد 34 محور جديد علي النيل وإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق جديد .

وفي مجال السكك الحديدية : تطوير عناصر شبكة السكك الحديدية الحالية باجمالي أطوال 10 آلاف كم ( الوحدات المتحركة – البنية الاساسية – تطوير نظام الاشارات – تطوير الورش – تنمية العنصر البشري ) بهدف نقل 2 مليون راكب يومياً و13 مليون طن بضائع سنوياً بالاضافة الي إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع باجمالي 2000 كم .

وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي : استكمال تنفيذ شبكة مترو الأنفاق باجمالي أطوال210 كم واستكمال مراحل القطار الكهربائي الخفيف LRT بطول اجمالي 105 كم وتنفيذ خطي المونوريل شرق وغرب النيل باجمالي اطوال 100 كم .

وفي مجال النقل البحري : تنفيذ أرصفة جديدة بالموانئ بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) متر لتستوعب 400 مليون طن سنويا و40 مليون حاوية مكافئة سنوياً بالإضافة إلي 10 مليون حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا .

وفي مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية : التخطيط لإنشاء عدد 25 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية وربطها بالموانئ البحرية من خلال شبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة السكك الحديدية الحالية والشبكة القومية للطرق .

وفي مجال الممرات اللوجيستية : خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات ( ممر السخنة / الإسكندرية - ممر العريش / طابا - ممر القاهرة / الإسكندرية - ممر طنطا /المنصورة / دمياط - ممر جرجوب / السلوم - ممر القاهرة / اسوان / ابو سمبل - ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور ) .