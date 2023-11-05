الأوقاف تعلن افتتاح 24 مسجدا الجمعة المقبل.. قائمة بالأسماء والتفاصيل الكاملة

تفتتح وزارة الأوقاف في إطار إعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، 24 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023م، منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطوير، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1/7/ 2023 م حتى الآن 312 مسجدًا منها ( 239 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 73 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 10/ 11/ 2023 م عدد (11334) مسجدًا ، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو (15) مليارًا و (272) مليون جنيه.
وأوضحت الأوقاف أن قائمة المساجد المقرر افتتاحها الجمعة المقبل تضم التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف القاهرة
1. مسجد الحي القيوم – مدينة بدر
مديرية أوقاف الشرقية
2. مسجد الهداية – عزبة عزيز – تلحوين - الزقازيق
3. مسجد عمر بن الخطاب - قرية المطاوعة - ههيا
4. مسجد عثمان بن عفان – كفر أباظة – مركز الزقازيق
5. مسجد راتب الكبير - قرية قنتير – فاقوس - الشرقية
مديرية أوقاف المنيا
6. مسجد أبو بكر الصديق – أبا الوقف – مغاغة
مديرية أوقاف بني سويف
7. مسجد النور – قاي - إهناسيا
8. مسجد سعد بن معاذ – الحي الرابع – شرق النيل – بندر بني سويف
مديرية أوقاف الجيزة
9. مسجد حسين عزيز - العياط
10. مسجد محمد خليفة – منشأة رضوان – منشأة القناطر
مديرية أوقاف أسيوط
11. مسجد أولاد عبد العزيز – المندرة – ديروط
12. مسجد الفتح الإسلامي – مسارة - ديروط
13. مسجد التوحيد –الحوطا الغربية - ديروط
14. مسجد الرحمة – أبو كريم - ديروط
مديرية أوقاف الغربية
15. مسجد الصفا – برما – طنطا أول
16. مسجد الرحمة – كفر بلشاي – كفر الزيات
مديرية أوقاف سوهاج
17. مسجد آل البي – الدويك - طما
مديرية أوقاف مطروح
18. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2
مديرية أوقاف الوادي الجديد
19. مسجد التقوى – قرية عين عيش – مدينة بلاط
مديرية أوقاف البحيرة
20. مسجد الصيرفي – أبو حمص
مديرية أوقاف الفيوم
21. مسجد الرحمة – صميدة صالح - إبشواي
22. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة الري – إطسا
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الفيوم
1. مسجد الرحمن – عزبة محمود علي سليمان
مديرية أوقاف القليوبية
2. مسجد التقوى – عرب الشراقوة – شبين غرب