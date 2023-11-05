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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تعلن افتتاح 24 مسجدا الجمعة المقبل.. قائمة بالأسماء والتفاصيل الكاملة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف في إطار إعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، 24  مسجدًا يوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023م، منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطوير، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1/7/ 2023 م حتى الآن  312 مسجدًا منها ( 239 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 73 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

 كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 10/ 11/ 2023 م عدد (11334) مسجدًا ، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو (15) مليارًا و (272) مليون جنيه.

وأوضحت الأوقاف أن قائمة المساجد المقرر افتتاحها الجمعة المقبل تضم التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف القاهرة
1. مسجد الحي القيوم – مدينة بدر

مديرية أوقاف الشرقية
2. مسجد الهداية – عزبة عزيز – تلحوين - الزقازيق
3. مسجد عمر بن الخطاب - قرية المطاوعة - ههيا
4. مسجد عثمان بن عفان – كفر أباظة – مركز الزقازيق
5. مسجد راتب الكبير - قرية قنتير – فاقوس - الشرقية

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مديرية أوقاف المنيا
6. مسجد أبو بكر الصديق – أبا الوقف – مغاغة 

مديرية أوقاف بني سويف
7. مسجد النور – قاي - إهناسيا
8. مسجد سعد بن معاذ – الحي الرابع – شرق النيل – بندر بني سويف

مديرية أوقاف الجيزة
9. مسجد حسين عزيز - العياط
10. مسجد محمد خليفة – منشأة رضوان – منشأة القناطر

مديرية أوقاف أسيوط
11. مسجد أولاد عبد العزيز – المندرة – ديروط
12. مسجد الفتح الإسلامي – مسارة - ديروط
13. مسجد التوحيد –الحوطا الغربية - ديروط
14. مسجد الرحمة – أبو كريم - ديروط

مديرية أوقاف الغربية
15. مسجد الصفا – برما – طنطا أول
16. مسجد الرحمة – كفر بلشاي – كفر الزيات

مديرية أوقاف سوهاج
17. مسجد آل البي – الدويك - طما

مديرية أوقاف مطروح
18. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2 

مديرية أوقاف الوادي الجديد
19. مسجد التقوى – قرية عين عيش – مدينة بلاط

مديرية أوقاف البحيرة
20. مسجد الصيرفي – أبو حمص

مديرية أوقاف الفيوم
21. مسجد الرحمة – صميدة صالح - إبشواي
22. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة الري – إطسا 

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الفيوم
1. مسجد الرحمن – عزبة محمود علي سليمان

مديرية أوقاف القليوبية
2. مسجد التقوى – عرب الشراقوة – شبين غرب

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