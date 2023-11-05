مدبولي: موقنون أن القطاع الخاص الأجدر لإدارة وتشغيل مشروعات الموانئ البحرية أو الجافة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مائدة مستديرة جمعت ممثلي ما يزيد على 20 شركة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات النقل واللوجستيات والملاحة البحرية، وذلك على هامش فعاليات "المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023" الذي تنظمه وزارة النقل تحت عنوان "توطين صناعة وسائل النقل في مصر"، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في المائدة المستديرة كل من رولاند إميل بوش، رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" العالمية، وكليمينس شينج، المدير العام لموانئ "هاتشيسون يورب"، وهنري بوبار لافارج، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "ألستوم"، وسلطان احمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "مجموعة موانئ دبي العالمية"، ومحمد الشمسي، رئيس مجلس إدارة "مجموعة موانئ أبوظبي"، وكيريل ليبا، رئيس شركة "ترانس ماش هولندج"، وجوكهان بايهان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "وابتك لمنطقة أوروبا وروسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وسورين توفت، الرئيس التنفيذي لشركة إم إس سي MSC، وميلار كروفورد، نائب الرئيس التنفيذي لأنظمة النقل البري لمجموعة "تاليس"، وتوم إيكيلمان، رئيس مجلس إدارة شركة "يورو جيت"، وتشيان رونج، رئيس شركة "أفيك للمشروعات الدولية"، ورولاف هبين، العضو المنتدب لشركة "هاباج لويد"، وجوهانس ماكس، رئيس مجلس إدارة شركة "بلاسر وتيريور"، وجونز الوبيدرو، الرئيس التنفيذي لشركة "تالجو"، ونيكو واربانوف، الرئيس التنفيذي لشركة "سكك حديد ألمانيا لعمليات التشغيل"، وخافيير مارتيتير، رئيس مجلس إدارة شركه "كاف"، وديدير بفليجر، رئيس مجلس إدارة شركة "سكودا"، والفارو كلومير، رئيس مجلس إدارة شركة "كول واي"، وتشابا تورو، رئيس مجلس إدارة شركة “جانز مافاج إنترناشيونال”.

كما شارك في الاجتماع ممثلو عدد من الشركات المصرية العاملة في مشروعات النقل وهم: المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي إليكتريك"، والمهندس أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم" والمهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة "نيرك"، واللواء أحمد شاكر علي، رئيس مجلس إدارة مصنع مهمات السكك الحديدية (سيماف).

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة الحالية القائمة بين الدولة المصرية وكبريات شركات النقل واللوجستيات العالمية، مؤكدا أن هذه الشراكة أسهمت في تحقيق طفرة كبيرة في قطاع النقل.

وقال رئيس الوزراء إن ما يتم بذله من جهود في هذا القطاع غير مسبوق، معقبا: “ما رأيته اليوم في صالات العرض مُبشر للغاية، ويؤكد أن لقطاع النقل في مصر مستقبلا واعدا”.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من اجتماع اليوم هو مناقشة مشروعات الشركات العالمية -التي حضرت الاجتماع- في إطار رؤية الدولة المصرية لتوطين صناعة جميع وسائل النقل في مصر.

وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى أن مشروعات البنية التحتية الضخمة التي يتم تنفيذها في مصر تشجع هذه الشركات لاتخاذ خطوات جدية نحو توطين الصناعات التي يعملون بها، كما أن وجود مصر في قلب الشرق الأوسط واعتبارها بوابة للقارة الأفريقية وتوقيعها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول والتكتلات الإقليمية والدولية تمنح هذه الصناعات المحتملة فرصا كبيرة للتصدير بمزايا تفضيلية.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتشجيع الشركات العالمية على توطين صناعات وسائل النقل، والتي تتضمن حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية، من بينها إعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك إلى الحديث عن اهتمام الدولة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع النقل، مؤكدا أن الحكومة تحرص على أن يدير القطاع الخاص ويشغل هذه المشروعات بعد الانتهاء منها، مؤكدا: “لدينا يقين من أن القطاع الخاص هو الأجدر لإدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة سواء الموانئ البحرية أو الموانئ الجافة”، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم الفترة المقبلة طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص.

وتابع: “نحن حريصون كذلك على استكشاف فرص الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل خطوط النقل الجماعي”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروعات التي تنفذها الشركات العالمية في مصر تنتمي لمشروعات النقل الأخضر، موضحًا أنها تتطلب تمويلات كبيرة، لافتا إلى أنه يجب تدبير جزء كبير من هذه التمويلات بشروط ميسرة.