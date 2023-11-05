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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية ويستهدف مواقع عسكرية

صدى البلد

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أنه ضرب ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة.

وقال "حزب الله" في بيان له نشرته قناة "المنار": "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:20) من يوم الأحد  باستهداف ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير بالصواريخ الموجهة ‏والأسلحة المناسبة". 

حزب الله يعلن زيادة حصيلة شهدائه إثر القصف الإسرائيلي علي جنوب لبنان

وأعلن حزب الله ، استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في موقع بياض بليدا وإلحاق إصابات مباشرة.

كما أسقط "حزب الله" طائرة مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق أجواء مدينة النبطية جنوبي لبنان، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

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