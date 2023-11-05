عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب مبادرة جامعة أسيوط الخضراء يحصدون مراكز متقدمة فى منافسات مؤتمر "كلايمثون" العالمي

طلاب جامعة أسيوط
طلاب جامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ عن فوز فريقين، من طلاب مبادرة جامعة أسيوط الخضراء، بالمركزين الثاني، والرابع؛ خلال مشاركتهم فى فعاليات مؤتمر "كلايمثون" العالمي، الذي نظمته وزارة البيئة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون الدولي الألمانية بمصر، يومي 30 و31 أكتوبر 2023، تحت عنوان " كلايمثون صعيد مصر - نحو توطين الإستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ مصر 2050" ، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن مشاركة جامعة أسيوط، فى فعاليات مؤتمر كلايمثون صعيد مصر ، تأتى في إطار الجهود الرامية؛ لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة؛ لتحسين نوعية الحياة، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي الفريقين الفائزين، مؤكداً حرص إدارة الجامعة؛ على الارتقاء على جميع الأصعدة؛ التعليمية، والبحثية، والخدمية، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية؛ بدعم الشباب، والأنشطة الطلابية بكل صورها، وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم، وإعداد أجيال قادرة على الابتكار، والإبداع، وتحقيق رؤية مصر 2030 .

جدير بالذكر، أن فريق (Eco-Fuel innovators)، حصل علي المركز الثاني، عن مشروع حول؛ إعادة تدوير المخلفات الزراعية الصلبة، خاصةً قش الأرز، و قشر الذرة الرفيعة، والمخلفات الزراعية الأخرى، التي يقوم المزارعون بحرقها، مما يؤدي إلى؛ انبعاث الغازات الدفيئة الضارة، وهو ما ينتج عنه تلوث للبيئة، ويضم الفريق الطلابى: الطالبة شموس عبدالسميع (كلية العلوم)، الطالبة دينا جمال عبدالناصر (كلية الهندسة)، الطالب بولا فرنس حبيب (كلية الهندسة).

وفاز فريق (Blast-tech)، بالمركز الرابع، عن مشروع حول؛ استخراج وقود الديزل من البلاستيك، عن طريق عملية الانحلال الحرارى والمعالجة؛ لإنتاج وقود آمن على البيئة، ولخفض انبعاثات الكربون، الناتجة من تراكم نفايات البلاستيك، والحد من التغيرات المناخية، ويضم الفريق الطلابى: الطالب يوسف محمد (كلية الهندسة)، والطالبة نوران علاء الدين (كلية الزراعة) ، والطالبة زينب عبدالمولى  (كلية الطب البشرى).

جامعة أسيوط تحصد المراكز الأولى في مسابقات "أسبوع القاهرة السادس للمياه"

رئيس جامعة أسيوط: نسعى لزيادة أوجه التعاون مع وزارة التضامن

جدير بالذكر، أن مبادرة جامعة أسيوط الخضراء؛ هي مبادرة تسعى إلى نشر الوعي البيئي بين الطلاب، والعاملين بالجامعة، في كل ما يتعلق بالاستدامة، بالإضافة إلى تطبيق استراتيجيات العمل المناخي لإفادة مجتمعنا.

IMG-20231105-WA0075
IMG-20231105-WA0075
IMG-20231105-WA0074
IMG-20231105-WA0074
IMG-20231105-WA0077
IMG-20231105-WA0077
IMG-20231105-WA0076
IMG-20231105-WA0076
IMG-20231105-WA0079
IMG-20231105-WA0079
IMG-20231105-WA0078
IMG-20231105-WA0078
أسيوط اخبار اسيوط اخبار محافظة اسيوط جامعة اسيوط طلاب جامعة أسيوط مبادرة جامعة أسيوط الخضراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

عاجل|مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

أسعار تذاكر المترو والقطارات والنقل العام الآن بعد زيادة البنزين|مفاجأة سارة

موضوعات متعلقة

انطلاق البرنامج التأهيلي الأول في التحول الرقمي للطلاب ذوي الهمم بجامعة أسيوط

بمشاركة 800 طالب وطالبة.. جامعة أسيوط تطلق المهرجان الرياضي الأول "كروس-فت"

ترشيحاتنا

بعد تثبيت الفائدة.. التفاصيل الكاملة عن شهادات إدخار البنك الأهلي المصري 2023

العلاقات عند الصفر.. روسيا تكشف عن ردها بشأن تدخل أمريكا في شئونها

مصر وتركيا تتفقان على حتمية إنهاء الوضع المأساوي في غزة بأسرع وقت ممكن

برلماني: مصر تواصل دورها المحوري في حل الأزمة الفلسطينية

زيادة أسعار البنزين.. فوائد تحويل سياراتك للعمل بالغاز

أخطر لحظات بتاريخ المنظمة| صحيفة أمريكية: "الأمم المتحدة" تعيش فوضى وخراب غير مسبوقة.. والسبب حرب غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست كوميديا سوداء.. مقطع فيديو لمسعفين من غزة يثير الجدل.. شاهد

تفاصيل اجتماع نص الليل في الزمالك| توقيت رحيل اوسوريو ومن البديل

الفرعون ضد البلدوزر.. محمد صلاح يطارد هالاند على أكثر من لقب

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

فيديو

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

أنا بشرف بلدي.. بيومي فؤاد يوجه رسالة نارية لـ محمد سلام

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ