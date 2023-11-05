صيدلة أسيوط تنظم ندوة تثقيفية بعنوان "راحة بالك.. وقاية وشفاء"

نظم قسم العقاقير بكلية الصيدلة بجامعة أسيوط ، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووحدة الخدمات التكنولوجية بالكلية، اليوم الأحد، ندوة تثقيفية، بعنوان "راحة بالك .. وقاية وشفاء"، وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعميد كلية الصيدلة، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط، أن الاهتمام العالمي بالصحه النفسيه يأتي من أثرها الكبير في الأفراد والمجتمعات، وتأثيرها المباشر على الصحة العامة، موضحاً أن الندوة تستهدف تسليط الضوء علي أهمية الصحة النفسية للفرد، ونشر الوعي بكيفية التغلب علي الضغوط النفسية، بمختلف أشكالها، والتي تسببها متطلبات الحياة اليومية.

كما أكد حرص إدارة الجامعة، علي توفير بيئة عمل مُحفزة، وداعمة؛ للعمل الإيجابي، والمثمر، والمشاركة بفاعلية في تنمية المجتمع، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

شهدت الندوة حضور الدكتور محمد محمود محمد وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن رفعت وكيل لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان نبيل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سعاد عبد اللطيف رئيس مجلس قسم العقاقير، ومدير وحدة الخدمات التكنولوجية بالكلية

وحاضر فيها الدكتور أحمد عبد الرحمن علي الأستاذ المتفرغ بقسم العقاقير، وعميد كلية الصيدلة سابقاً، بمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين، والطلاب بالكلية.

وأشار الدكتور محمود عبد العليم، إلي أهمية الحفاظ على الصحة؛ لتحسين جودة الحياة، وضرورة التوعية بأهمية الراحة النفسية، والعصبية، والبدنية، والوقاية من الأمراض، مشيداً بدور قسم العقاقير؛ بكلية الصيدلة، والذي يعد من أهم الاقسام، التي تعمل على تأهيل، وتدريب الصيادلة، على التعامل مع الأدوية؛ للوصول إلى طرق العلاج الحديث.

وقدّم الدكتور أحمد عبد الرحمن، في محاضرته خلال الندوة، عدداً من النصائح المهمة؛ التي تساعد الفرد علي الاعتناء بنفسه، من الناحية الجسدية، والعاطفية، في المواقف المسببة للتوتر، وهي: الرياضة، التأمل والاسترخاء، اتباع نظام غذائي صحي سليم، اتباع سلوكيات حياتية سليمة، إلي جانب النوم ليلاً لفترة كافية، الانشغال في العمل، وتجنب العزلة والانطواء، وعدم تكليف النفس ما يفوق درجة تحملها، بالإضافة إلى العمل علي مواجهة المشاكل، والتفكير بشكل إيجابي، والبشاشة، والتفاؤل، والإيمان القوي، القناعة والرضا والصبر، الهدوء، ورباطة الجأش، والعفو، والتسامح، والتواضع.

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