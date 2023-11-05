عقب افتتاحه.. مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع|شاهد

تم اليوم تشغيل وإفتتاح مصنع الفلنكات الخرسانية الخاص بالشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات التابعة لوزارة النقل، وذلك لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع للشركة باستثمارات تبلغ حوالي 500 مليون جنية.

وتم انشاء المصنع خصيصا لإنتاج هذه الفلنكات الخرسانية باستخدام أحدث النظم العالمية وبأيدي مصرية لتوطين هذه الصناعة بالدولة وباستخدام خامات مصرية بنسبة 100 % توفيرا لاستخدام العملة الأجنبية.



هذا وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع حوالي 550 ألف فلنكة سنويا، والمصنع تم اقامته على حوالي مساحة 40 ألف متر مربع بمنطقة كورنيش النيل – المعصرة ويضم عدة مباني اخري (المقر الإداري – المعمل المركزي – المخازن الرئيسية) بالإضافة الي وجود مساحات تخزين وتشوين تبلغ مساحتها حوالي 7 ألف متر مربع.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023 .

حيث أعطى المصنع الدكتور رئيس مجلس الوزراء الأذن بتشغيل وافتتاح المصنع عبر البث المباشر (الفيديو كونفرانس .)

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