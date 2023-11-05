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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مصر تحقق 6 ميداليات للفرق والمختلط ببطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

صدى البلد

أسدل الستار على منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، والتي أقيمت في مصر على مدار الأيام الثلاثة الماضية، على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وتم الانتهاء من منافسات الفرق والمختلط بشكل رسمي "ميكس" وتم تحقيق ميداليتين جماعي لمنتخب السيدات ذهبية بعد رفع ثقل 287.66 كجم، وبرونزية بعد رفع ثقل 246.75 كجم، بجانب ميداليتين جماعي لمنتخب الرجال ذهبية بعد رفع وزن 324.18 كجم وفضية بعد رفع 318.4 كجم.

كما تم تحقيق ميداليتين في الميكس المختلط أيضا اليوم  ذهبية بعد رفع وزن 372.87 كجم، وفضية بعد رفع 349.83 كجم في ختام منافسات اليوم الأخير لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي.

وبذلك يكون قد حقق منتخب مصر 6 ميداليات في اليوم الختامي لمنافسات الفرق والمختلط بشكل رسمي و استكمالا للنجاحات التي حققتها مصر على مدار أحداث البطولة.

وقد حقق المنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي 26 ميدالية متنوعة بواقع 11 ميداليات ذهبية و 11 ميداليات فضية، و 4 ميداليات برونزية.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني كلًا من: “ أندريه اتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت مدربًا عامًا، هاني محمود مدربًا، شعبان يحيى مدربًا، علي محمد إداريًا“.

بينما تضم قائمة المنتخب 20 لاعب و 11 لاعبة، حيث يتواجد في قائمة اللاعبين كلًا من: “محمد صبحي، محمد سعيد المنياوي، طه عادل، محمود صبري، عبد الباسط مجدي،  مظهر تمام، عمرو فاروق، أحمد سمير، عبد الرحمن الشربيني، محمد حسين، حسن العطار، مروان أحمد، هادي صموائيل، عادل محمد مصدق، إبراهيم حامد، منصور صبحي، فؤاد السيد، ممدوح القذافي، مندي أحمد، وحسام الجعفري“.

وتضم قائمة اللاعبات كلًا من: “ إيناس محمد، صفاء محمد، راندا تاج الدين، نادية فكري، ريحاب رضوان، حسناء إبراهيم، أميمة عمر، نادية حسن، فاطمة محروس، إيمان شلبي، ورانيا المرشدي“.

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