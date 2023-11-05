سيراميكا كليوباترا يكشف موقف أحمد القندوسي من العودة للأهلي في يناير

كشف معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، عن موقف أحمد القندوسي لاعب الفريق من العودة إلى النادي الأهلي خلال انتقالات يناير المقبلة.

وقال البطاوي، في تصريحات إذاعية لبرنامج “طويلة وعالية” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة: "أهم فارق مع القندوسي مع سيراميكا كليوباترا وسبب تألقه هو التحرر الذي يملكه في أرض الملعب، بناء على تعليمات أيمن الرمادي، مثله مثل باقي اللاعبين في خط الوسط".

وتابع "القندوسي لم يحصل على فرصة كاملة مع الأهلي، اللاعب يشارك بحرية أكثر، وأثبت نفسه للجميع، هو بالفعل لاعب ممتاز أخلاقيا وفنيا".

واختتم البطاوي تصريحاته: "إعارة القندوسي معنا لمدة سنة، ولا يوجد بند ينص على أحقية الأهلي في قطع الإعارة، ولا توجد أولوية بيع لصالح سيراميكا كليوباترا".