المدير الرياضي لسيراميكا كليوباترا يكشف أسباب الفوز على بيراميدز.. ويعلق على مواجهة الأهلي المقبلة

تحدث معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا عن الفوز على بيراميدز ومواجهة الأهلي المقبلة في بطولة الدوري.



وقال البطاوي في تصريحات إذاعية لـ برنامج طويلة وعالية الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الانتصار على بيراميدز كان مهما بعد الخسارة أمام طلائع الجيش، بيراميدز لم يخسر في الدوري وكانت مواجهته صعبة، والفوز عليه يمنحك ثقة خلال الفترة المقبلة في الدوري".

وتابع " خضنا 4 مباريات قبل مباراة بيراميدز، الاستحواذ كان من نصيبنا بنسبة أعلى، نحن من أفضل فرق الدوري تمتلك الاستحواذ، ولكن مباراة مثل بيراميدز لعبنا بشكل مختلف ولم يكن الاستحواذ مهما".

وأردف "الجهاز الفني حضر للمباراة بشكل جيد للغاية، وهدفنا كان الخروج بأكبر مكاسب ممكنة، وقمنا باستغلال أغلب الفرص، سجلنا هدفين وكانت لنا أكثر من فرصة أخرى للتسجيل".

وعن مواجهة الأهلي المقبلة، قال البطاوي "مباراة الأهلي قوية للغاية خصوصا مع توديعه لبطولة الدوري الإفريقي، ورغبته في إعادة الثقة لجماهيره".

وواصل: "لدينا ثقة داخل الفريق في مواجهة الفرق الكبيرة، ولدينا قواما من بين الأفضل في الأندية بالدوري".

واختتم البطاوي تصريحاته "مباراة الأهلي صعبة ونركز فيها من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة".