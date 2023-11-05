بعد انضمامه إلى الجيش.. مقتل حاخام في انقلاب دبابة تابعة للاحتلال الإسرائيلي

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بمقتل حاخام يهودي؛ متأثرا بجروح أصيب بها إثر انقلاب دبابة بالشمال؛ بعد انضمامه إلى الجيش كجندي احتياط.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، نجدد الدعوة لسكان قطاع غزة إلى التوجه جنوبا.

وقال هاجاري في إفادة صحفية، “أرسلنا 6 ملايين رسالة مسجلة لسكان غزة.. ونجدد الدعوة لسكان غزة إلى التوجه جنوبا”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عن ارتفاع عدد جنوده القتلى منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 30 جنديًا.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قال جيش الاحتلال إن الجندي يوناتان ميمون من أوفاكيم قُتل خلال القتال ليلاً في قطاع غزة.