لوك شعر مختلف .. فرح الزاهد تستعرض جمالها | شاهد

نشرت الفنانة فرح الزاهد، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وظهرت فرح الزاهد، مرتدية بنطال بسيط وأنيق باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت باللون الأصفر الغامق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت فرح الزاهد، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها.

كما اختارت فرح الزاهد، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها وأناقتها.

وإليكم صور فرح الزاهد