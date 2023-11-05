تهور قاسي.. غضب عائلات رهائن الاحتلال بعد التهديد بضرب غزة بالسلاح النووي

أدانت عائلات الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” كرهائن، اليوم الأحد، تصريحات وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، حول إمكانية توجيه ضربة نووية إلى قطاع غزة.

وقالت مجموعة العائلات، المسماة “Bring Them Home Now”، في بيان على منصة “إكس”: “كان بيان إلياهو متهورا وقاسيا وما كان يجب أن يتم الإدلاء به أبدا”.

وأضافت: “القانون الدولي، إلى جانب المبادئ الأساسية للأخلاق الإنسانية والحس السليم، يحظر بشدة استخدام أسلحة الدمار الشامل”، مضيفة أن أولوية إسرائيل في غزة يجب أن تكون تأمين إطلاق سراح الرهائن.

وفي وقت سابق من اليوم، علق الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، حازم قاسم، على تصريحات وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول إمكانية توجيه ضربة نووية إلى قطاع غزة.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال قاسم، إن "التصريحات بأن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة هو أحد الخيارات قيد النظر تعكس إرهاباً إجرامياً غير مسبوق من قبل الحكومة الإسرائيلية”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر استبعاد إلياهو من المشاركة في اجتماعات الحكومة بعد حديثه عن إمكانية إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة.

ونفى نتنياهو كلام الوزير، وقال إن إسرائيل تنفذ عمليات عسكرية وفقا لمعايير القانون الدولي.