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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 33 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء
ميناء

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن، وغادرته 8 سفن، فيما بلغ إجمالي عدد السفن التي تم التداول عليها بالميناء 33 سفينة.


وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم /الأحد/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 42 ألفا و585 طنا، شملت: 10 آلاف و85 طن يوريا، و2850 طن جبس معبأ، و14 ألفا و920 طن كلينكر، و3521 طن أسمنت، و5188 طن رمل، و1150 طن ملح، و4898 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34 ألفا و689 طنا، شملت: 7980 طن خردة، و1265 طن خشب زان، و3000 طن ذرة و800 طن حديد، و3200 طن أبلاكاش، و18 ألفا و443 طن قمح.


وبلغت حركة الصادر من الحاويات 930 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4870 حاوية مكافئة.


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 69 ألفا و815 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 418 ألفا و433 طنًا.
وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2642 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت الشاحنات، دخولًا وخروجًا، عدد 5207 شاحنات.

 

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