طلائع الجيش يهزم الإسماعيلي 3ـ2 في الدوري الممتاز

حقق فريق طلائع الجيش فوزا ثمينا في الوقت القاتل على حساب مضيفه الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الأحد/ على استاد الإسماعيلية في إطار الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

تقدم باسم مرسي للإسماعيلي في الدقيقة 40، وعدل جودوين شيكا النتيجة لطلائع الجيش في الدقيقة 45، ونجح عبد الرحمن أسامة في تسجيل الهدف الثاني للجيش في الدقيقة 52، وعدل عماد حمدي النتيجة للإسماعيلي في الدقيقة 75، وفي الدقيقة 95 سجل محمد هاني الهدف الثالث وهدف الفوز لطلائع الجيش.

الفوز هو الثالث هذا الموسم لطلائع الجيش ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس وبفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز الخامس، بينما تكبد الإسماعيلي الخسارة الرابعة في الدوري ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

ويتصدر بيراميدز الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن كل من مودرن فيوتشر صاحب المركز الثاني وعن زد اف سي صاحب المركز الثالث .