اقتصادي: إقبال كبير على منتجات صنع في مصر بعد حملات المقاطعة

أكد الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن هناك إقبال كبير من المواطنين على شراء المنتجات التي يكتب عليها صنع في مصر، وأن هذا الأمر سيكون له عائد إيجابي على الصناعة وتوفير فرص العمل.

أضاف الخبير الاقتصادي، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن الشركات المحلية أصبح عليها ضغط كبير، وهناك طلب لـ العمالة، وهذا أمر إيجابي.

ولفت إلى أن حملات المقاطعة التي تتم من أفراد بالمجتمع، نتج عنها انخفاض معدلات البطالة، وأن فرص العمل بالشركات المحلية أصبحت متوفرة.

أشار إلى أن عمليات المقاطعة تتم بشكل شخصى، فالمواطنين بالكامل لا تقاطع، ولكن هذه المقاطعة نتج عنها فائدة لـ الشركات المحلية.