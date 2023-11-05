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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة: عودة ظاهرة تهريب السبائك الذهبية مع الركاب القادمين من الخارج

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير سبعة وثلاثين محضر ضبط جمركي خلال شهر أكتوبر الماضي لركاب وراكبات مصريين وأجانب.

بحسب المحاضر الجمركية، حاول بعض الركاب تهريب أدوية و مستلزمات طب الأسنان وسماعات لضعاف السمع وتليفونات وبحوزة الآخرين اسلحة بيضاء ومنظار يركب علي سلاح ناري وطلقة نارية وجوازات مزورة و حشيش وشرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات سجائر الكترونية بهم و قطع حلوي بهم مخدر THC و CBD ومخدرات اخري متنوعة.

وبحسب إدارة الجمارك في مطار القاهرة، فإن ظاهرة تهريب السبائك الذهبية عادت من جديد، بفعل المسافرين حيل تهريب سواء علي اجساد الركاب والراكبات او باخفائها بطرق متنوعة، رغم سريان قرار رئيس مجلس الوزراء بالاعفاء من الضريبة الجمركية والمحاسبة علي القيمة المضافة علي المصنعية فقط، تم تحرير تسعة عشر محضر ضبط في مبني الركاب رقم (٣) والصالة الموسمية منهم عشرة محاضر في النصف الثاني من الشهر، وتسعة محاضر ضبط في مبني الركاب رقم (٢) منهم ثلاث محاضر ضبط في النصف الثاني من الشهر وتسعة محاضر ضبط في مبني الركاب رقم (١) منهم أربعة محاضر في النصف الثاني من الشهر.

ياتي ذلك في ظل متابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.

 

 

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