صحة الشيوخ توصي بـتخصيص قطعة أرض لبناء مستشفى ومجمع عيادات مركزية بالوادي الجديد

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اليوم، اجتماعين برئاسة النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة وبحضور النائب الدكتور حجاب وكيل اللجنة، والنائب أسامة الدكتور فهيم أمين سر اللجنة

حيث ناقشت في الاجتماع الاول ،الاقتراح برغبة المقدم من النائب أ.د أحمد عبد الماجد بشأن: "سرعة الانتهاء من تجهيزات توسعات عيادة الوفاء الشاملة بقنا التابعة لفرع جنوب الصعيد بهيئة التأمين الصحي" بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل

وقال النائب أحمد عبدالماجد مقدم الاقتراح برغبة، أنه سبق وأن تقدم بطلب إلي محافظ قنا باستئجار الدور الثالث من مؤسسة التكافل الاجتماعي والكائن اعلي عيادة الوفاء الشاملة بحي المصالح، وذلك بهدف التوسع في تقديم الخدمات الطبية ورفع معاناة المنتفعين من الازدحام الشديد بالعيادة الخاصة، حيث ان العيادة تقدم جميع‬‎‫التخصصات علماً بأن مؤسسة التكافل الاجتماعي بقنا والتابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بقنا، ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وتم الرد انه قامت المحافظة بمخاطبة مديرية الاسكان والمرافق بقنا لتحديد القيمة الإيجارية لاستئجار الدور الثالث بمني مؤسسة التكافل الاجتماعي‬‎ للتامين الصحي بقنا‬‎‬‬‬‬ ،و قد‬‎ حددت القيمة الايجارية الشهرية بمبلغ عشر الاف وثلاثون جنيهاً

وقد قامت المحافظة بمخاطبة الهيئة العامة للتامين الصحي بقنا بمضمون ما ورد من مديرية الاسكان بقنا ومديرية التضامن بقنا، وحتى الآن لم يتم البدء في تشعيل توسعات عيادة الوفاء الشاملة بقنا التابعة لفرع جنوب الصعيد بهيئة التأمين الصحي

‎‫وطالب النائب أحمد عبد الماجد بسرعة الانتهاء من تجهيزات توسعات عيادة الشاملة بقنا التابعة لفرع جنوب الصعيد بهيئة التامين‬ الصحي‬‬‬‬

ومن جانبه قال ممثل وزارة الصحة والسكان بالموافقة مبدئية على توسعات عيادة الوفاء الشاملة بقنا التابعة لفرع جنوب الصعيد بهيئة التامين‬ الصحى، ولكن الأمر أولاً يستوجب موافقة الشئون الطبية والإدارة القانونية، وسوف يتم خلال أسبوع الموافقة والإعلان في البوابة الرسمية، وجارى عمل محضر بت في الموضوع وصدور موافقة رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل حتى يتسنى العرض على السطلة المختصة في فترة وجيزة، وتسهيلاً للإجراءات والإسراع من التنفيذ لتلبية احتياجات المواطنين تم الموافقة على الاسناد بالأمر المباشر

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة: ان يقوم لنائب مقدم الاقتراح برغبة بمتابعة تغيير مذكرة العرض لتصبح موافقة الطرح بالإسناد المباشر حتى يتم التنفيذ على وجه السرعة مع موافاة اللجنة بما تم في هذا الشأن

أما فيما يخص الاجتماع الثانى الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور مؤمن معاذ بشأن "إنشاء مجمع للتأمين الصحي بالوادي الجديد بمدينة الخارجة

فقد أكد النائب الدكتور، مؤمن معاذ مقدم الاقتراح برغبة أن محافظة الوادي الجديد تمثل تقريباً نصف مساحة مصر - وهي محافظة نائية ومترامية الأطراف والمسافات بين المراكز كبيرة، وأن المحافظة في أمس الحاجة لإنشاء مجمع للتأمين الصحي لكي يكون نواة لمستشفى خاص بالتأمين الصحي، وهي المحافظة الوحيدة التي لا توجد بها مستشفى خاص للتأمين الصحي، ويتم تقديم خدمات التأمين الصحي من خلال التعاقد مع مستشفى الخارجة، ولتيسيير تقديم خدمات التأمين الصحي بالمحافظة نحتاج لوجود مبنى للعيادات الخارجية ومبنى إداري خاص بالتأمين الصحي

ومن جانبه أكد الدكتور خالد موافي رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بالتأمين الصحي أنه بدأ تقديم خدمات التأمين الصحي بالوادي الجديد عام 1998 من خلال عيادتين بمدينتي الخارجة والداخلة والتي تتبع فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي، وفي عام 2018 تم فصل منطقة الوادي الجديد عن فرع وسط الصعيد، وبتاريخ 1/7/2022 تم انشاء وحدة حسابية منفصلة لمنطقة الوادي الجديد

وأوضح ، أنه بدء التنسيق والتعاون مع المحافظة لإمداد الفرع باحتياجاته من القوى البشرية والتجهيزات اللازمة، ونظراً لأن عيادتي التأمين الصحي بالخارجة والداخلة غير كافية لتقديم الخدمات لجميع مراكز المحافظة مع الأخذ في الاعتبار بعد المسافات بين مراكز المحافظة تم الموافقة على إنشاء وتشغيل عيادة بمركز ومدينة الفرافرة وبدأ العمل بها وجاري التنسيق لعمل عيادة بمركز بلاط وباريس، وتم تشكيل لجان طبية متخصصة مثل لجنة الأورام وأمراض الدم والروماتيزم والقلب وأمراض الكبد لتوفير مشقة السفر على المنتفعين، وأنه بالفعل لا يوجد مستشفى تابعة للتأمين الصحي بالمحافظة ويتم تقديم الخدمات الطبية عن طريق التعاقد مع مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، وأن الهيئة توافق على طلبات السيد النائب مقدم الاقتراح برغبة وفقاً لخطة الدولة الموضوعة

ومن جانبهم إقترح أعضاء اللجنة ،أن يتم الشروع في إنشاء مستشفى خاص بهيئة التأمين الصحي وفقاً لاشتراطات منظومة التأمين الصحي الشامل، بحيث تؤل هذه المستشفى لهيئة الرعاية الصحية لحين تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الوادي الجديد

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بـضرورة التنسيق بين هيئة التأمين الصحي ومحافظة الوادي الجديد لتخصيص قطعة أرض لبناء مستشفى ومجمع عيادات مركزية وفقاً لاشتراطات منظومة التأمين الصحي الشامل

