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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تبدأ أولى جولاتها بزيارة القومي للمرأة

صدى البلد

بدأت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أولى جولاتها بزيارة المجلس القومي للمرأة، حيث التقى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بحضور عضوات واعضاء المجلس ومقررات فروع المجلس بالمحافظات، وذلك بمقر المجلس القومي للمرأة بمدينة نصر.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بحملة  المرشح عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الزيارة تعكس اهتمام المرشح بوضع المرأة المصرية على رؤيته الانتخابية، وأن المجلس يقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.

 وأكدت أن المرأة تعيش عصرها الذهبي في التمكين، إذ حصلت على كثير من المكتسبات على جميع  المستويات، مشيدة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة، وأن المجلس فضلا عن اهتمامه بالتمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق المبادرات المختلفة، يهتم أيضا بالتوعية وخصوصاً بالاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور والقانون.

واضافت أن المجلس يحرص على مشاركة السيدات وأسرهم في العملية الانتخابية كحق أصيل وواجب وطني وأخلاقي، لأنهم سيجنون ثمار هذه الاستحقاقات، وأن مشاركتهم بمثابة تأكيد على أننا دولة راسخة آمنة ومستقرة، مشيرة إلى أن نِسب تصويت المرأة دائما ما يكون الأعلى بالمحافظات، لإيمانهم بدورهم في الدولة.

وأشارت إلى أن المجلس أطلق حملة "بلدي أمانة" التي وصلت إلى ملايين السيدات، وهى تهدف إلى أنه بجانب التوعية بعدم الانسياق وراء الشائعات، تتضمن أيضا زيادة الوعى بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية، كما تضمنت الحملة طرق الأبواب و عقد الندوات وتقديم التوعية القانونية.

من جانبه ثمن المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية دور المجلس القومي للمرأة في الحرص على توعية  المرأة بممارسها حقوقها وخاصة المدنية والسياسية، وتمكين المرأة في كافة المحافظات، مشيدًا بدور المرأة الفعّال في المجتمع وأنها ضربت أروع الأمثلة في المشاركة في كل استحقاق وانتخاب.

وأشار إلى أن ملف تمكين المرأة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي سواء اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، الذي يؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني، فقد تقدلت المرأة المناصب القيادية في عهد سيادته، وتم استحداث آليات تشجيعية وتحفيزية تعكس الإرادة السياسية القوية نحو هذا الاتجاه، ومن هذا المنطلق ترجمت الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالمرأة إلى سياسات وتشريعات واجراءات تنفيذية تقوم بها كافة الجهات، وقد تضمن الدستور أكثر من ٢٠ مادة تناولت موضوعات تمس المرأة بشكل مباشر مثل المساواة وتجريم العنف و تم تنظيم المجلس القومي للمرأة بقانون منحه الصلاحيات و الاستقلال المطلوب، مؤكداً أن حملة المرشح الرئاسي على استعداد تام لتتلقى بكل سرور مقترحات ومتطلبات أعضاء المجلس وسيدات مصر.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور حول التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وكيفية تجاوزها، ورؤية المرشح الرئاسي في جميع المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.

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