مجازر جديدة .. سقوط عشرات الشهداء في جراء قصف إسرائيلي عنيف على غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، سقوط عشرات الشهداء في مجازر عدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي اليوم.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات خلال أقل من نصف ساعة على قطاع غزة.

وأوضحت أن الهجمات تجري من الجو والبحر والبر في مدينة غزة وشمال القطاع، وتشمل المناطق تل الهوى والزيتون والشجاعية والبصرة والرمال والناصر والكرامة.

وأفاد الإعلام الفلسطيني، منذ قليل، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا غير مسبوق علي قطاع غزة تزامنا مع قطع الاتصالات والانترنت بشكل كامل عن القطاع.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.