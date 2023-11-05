عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 6 سنوات لمتهم لإدانته بالإتجار في الهيروين بالقطامية

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس،حكمها بمُعاقبة محمد.س بالسجن المُشدد 6 سنوات لإدانته بالإتجار في الهيروين وإحراز سلاح أبيض وذلك في القطامية.

شمل الحُكم تغريم المُدان 200 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية. 

أسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.س أنه في يوم 6 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاح أبيض (مطواه قرن غزال) دون مسوغ قانوني. 

 

اخبار القطامية


وشهد معاون مباحث قسم شرطة القطامية بأنه ونفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بضبط المُتهم تمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر على كيس بلاستيكي بحوي خمسة وعشرون لفافة لجوهر مُخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض. 


وبمواجهته بما أسر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحراز المواد المُخدرة بقصد الإتجار فيها وأن المبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه  والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته. 


وأثبث تقرير المهماوي الكيماوي أن لفافات المُخدرات وعددها 25 احتوت على مسحوق بيج اللون ثبت أن المسحوق لجوهر الهيروين ووزنوا 11 جراماً.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي ، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب و أحمد رضوان أبازيد وأمانة سر محمد طه

القطامية الاتجار فى الهيروين التجمع الخامس القاهرة الجديدة المصاريف الجنائية هيروين جنايات القاهرة جوهر الهيروين سلاح أبيض مطواة سلاح ابيض قسم شرطة القطامية كيس بلاستيك كيس بلاستيكي قسم شرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

موضوعات متعلقة

السجن 3 سنوات لمتهم لحيازتة المخدرات للإتجار والتعاطي في القطامية

عامل خردة خطف فتاة الجيزة المعاقة وعاشرها والمحكمة تصدر عقوبة رادعة.. تفاصيل

حبس متهم مع الشغل لحيازة هيروين بقصد التعاطي في القطامية

السجن 3 سنوات لمتهم لحيازتة سلاح ناري في القطامية

المشدد 3 سنوات لثلاثة متهمين بترويج الحشيش في مدينة نصر

ننشر حيثيات المحكمة بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 7 سنوات باختطاف شخص

إحالة ملف قضية تهريب أدوية سرطان من فرنسا إلى التهرب الضريبي

تهمة الحفر تحت المنزل.. الحبس والغرامة 500.000 جنيه لمتهم يبحث عن الآثار

ترشيحاتنا

السيسي يتبادل مع رئيس وزراء كندا الرؤى بشأن تطورات التصعيد العسكري في غزة

خروج 16 مستشفى من الخدمة.. الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف عن مأساة في غزة

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية .. أسعار تذاكر القطارات

متحدث جيش الاحتلال يعلن شن غارات مكثفة وواسعة النطاق على غزة

جيش الاحتلال لا يحارب لمدة 6 أسابيع.. مفاجأة يكشفها خبير بالشأن الإسرائيلي

نحن نباد لا تتركونا وحدنا.. فنان فلسطيني يناشد العالم عبر فيسبوك لإنقاذ غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نحن نباد لا تتركونا وحدنا.. فنان فلسطيني يناشد العالم عبر فيسبوك لإنقاذ غزة

فوائد مذهلة لتناول الكرنب

بدموع لم تتوقف.. طفلة فلسطينية تنهار حزنًا على فقدان والدتها

رمضان صبحي والزمالك| العفيجي على أبواب الأبيض .. وإجراء من بيراميدز يقلب الطاولة

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ