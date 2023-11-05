جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة القتلي في صفوفه منذ 7 أكتوبر

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الأحد، مقتل 347 جنديا إسرائيليا منذ بدء “طوفان الأقصي” في 7 أكتوبر.

وقال هاجاري، في إفادة صحفية: “ 347 جنديا إسرائيليا لقوا حتفهم منذ 7 أكتوبر”.

ومنذ قليل، أعلن هاجاري، أن الجيش الإسرائيلي يحاصر مدينة غزة حاليا ووصلت إلى الساحل الجنوبي للمدينة.

وقال هاجاري، في إفادة صحفية: “نهاجم الآن مواقع عدة في مدينة غزة بقوة”، زاعما تدمير 2500 هدف في غزة منذ بداية الحرب.

وأضاف: “سنزيد من ضرباتنا شمال غزة وعلى السكان التوجه جنوبا”.

كما لفت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلي أن “الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع عدة لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ”.

وزعم هاجاري، أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكن من قسم غزة إلى الشمال والجنوب”.