إعلامي شهير يعلن قرار الزمالك النهائي بشأن أوسوريو

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن قرار الزمالك بشأن أوسوريو ومسيرته مع الفريق .



وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي اكس :" الزمالك يخطر أوسوريو بالاجتماع معه لفسخ التعاقد معه بشكل ودي ورحيله عن الفريق ".

فيما قد كشف الإعلامي احمد شوبير، الموقف النهائي، بشأن رحيل المدير الفني لزمالك خوان كارلوس أوسوريو.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك " ‏بعد قليل غالبا رحيل اوسوريو ومدحت عبد الهادي والاستعانة بمعتمد جمال بصفة مؤقتة"

وتلقي الزمالك الهزيمة الثانية علي التوالي بعد الخسارة أمام زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.