على قيد الحياة.. بيان اسرائيلي عاجل بشأن أسرى الاحتلال لدي حماس

أفادت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الأحد، نقلا عن مسئول إسرائيلي، بأن الهجوم البري علي قطاع غزة ساهم في الحصول على معلومات عن الرهائن.

وحسب “إسرائيل هيوم”، قال المسئول الإسرائيلي: “ تقييمنا يشير إلى أن معظم الرهائن على قيد الحياة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، إن المفاوضات مع حركة حماس الفلسطينية لإطلاق سراح الرهائن المتبقين في قطاع غزة تتقدم "بصعوبة بالغة" وتستغرق وقتا أطول بكثير مما كان متوقعا في أمريكا.

وقال فاينر، في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية، "هذه مفاوضات صعبة للغاية.. هناك عدد كبير من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، والعديد منهم مواطنون أجانب، بما في ذلك، على ما نعتقد، أمريكيون. المفاوضات تجري بهدوء وخلف الكواليس، وتستغرق وقتا أطول من اللازم".

وأضاف أن “واشنطن تظل واثقة من إمكانية تحقيق إطلاق سراح “عدد كبير من الرهائن”، وهو ما يمكن أن يتم في سياق وقف الأعمال العدائية”.

وتابع فاينر: "أردنا أن نكون قادرين على القيام بذلك فقط بطريقة آمنة. لذلك، نعتقد أن التوقف في هذا السياق سيكون مناسباً"، مشيراً إلى أن أمريكا، مع شركائها في المنطقة، تستكشف مثل هذا الحل.