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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزير الخارجية الفنزويلي يضع اكليل الزهور أمام تمثال سيمون بوليفار في القاهرة

صدى البلد

ترأس وزير القوة الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل، احتفالية وضع إكليل من الزهور أمام تمثال المحرر سيمون بوليفار الموجود بالقاهرة.

بدأت الإحتفالية بغناء النشيد الوطني لجمهورية فنزويلا البوليفارية بعد ذلك تم تخصيص دقيقة حداد على ارواح ضحايا الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي ارتكبتها إسرائيل.

وحضر الاحتفالية مساعد وزير الخارجية الفنزويلية لشؤون أفريقيا يوري بيمنتل، وسفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى مصر، ويلمر بارينتوس؛ ومساعد وزير الخارجية المصرية للأمريكتين السفير حازم فهمي؛ نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية أشرف منير، ومساعد وزير الثقافة للشئون الفنية تامر عبد المنعم.

كما حضر الاحتفالية سفير الأرجنتين جونسالو يوريولابيتيا، وسفير جمهورية كوبا مانويل روبيدو دياس؛ وسفير جمهورية الإكوادور دينيس توسكانو أموريس؛ وسفير بنما أليخاندرو ميندوسا جانتس؛ وسفير بيرو خوسيه غييرمو بيتانكورت؛ والقائم بأعمال دولة بوليفيا المتعددة القوميات، إدوين ريفيرو؛ والقائم بأعمال جمهورية الدومينيكان آندي رودريجيس دوران ومستشار سفارة جمهورية كولومبيا أليخاندرو بوتيرو.

وكتب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة"تويتر": نيابةً عن الرئيس نيكولاس مادورو، نقوم بزيارة رسمية إلى مصر، حيث التقينا مع وزير الخارجية سامح شكري لاستعراض جدول الأعمال الثنائي وتعزيز مجالات التعاون الاستراتيجية

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