بالوثائق .. تامر أمين يستعرض مخطط إسرائيل لبناء دولة من النيل للفرات

عرض الاعلامي تامر أمين وثائق اسرائلية توضح مخطط إسرائيل في في اقامة دولة تمتد من النيل للفرات .

وقال الإعلامي تامر امين ، خلال برنامجه " آخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار"، إن المخطط يضم صورة تخيلية عن دولة إسرائيل التي تشكل مساحة أكبر من فلسطين وتمتد حتى أراضي سيناء ، تحت مسمى " إسرائيل الكبرى".

وتابع ، أن المطمع الغربي في المخطط بالنسبة لإسرائيل لا يتغير ، متابعا :" سيناء كلها مطمع للمخطط الاسرائيلي ".

أفادت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الأحد، نقلا عن مسئول إسرائيلي، بأن الهجوم البري علي قطاع غزة ساهم في الحصول على معلومات عن الرهائن.

وحسب “إسرائيل هيوم”، قال المسئول الإسرائيلي: “ تقييمنا يشير إلى أن معظم الرهائن على قيد الحياة”.